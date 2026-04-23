大好物をもらえることになったワンコさん。大喜びして食べている瞬間を撮影した結果…思った以上に迫力がある、まさかの光景が話題になっているのです。 思わず笑顔になること間違いなしの微笑ましい光景は、記事執筆時点で4.7万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられました。 【写真：『大好物に食いつく顔です』飼い主からおやつを貰った犬→食べている瞬間を撮影したら…想像以上に『激しい一枚』】 『大好