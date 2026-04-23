多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのMOMO、SANAが23日、都内で行われた映画『プラダを着た悪魔』（2006年）の続編『プラダを着た悪魔2』（5月1日公開）のジャパンプレミアに参加した。【全身ショット】美しすぎる…！真っ赤なドレス姿のMOMO＆SANAジャパンアンバサダーにTWICEのMOMOとSANAが決定し、メリル・ストリープ＆アン・ハサウェイからメッセージも贈られた。この日は、特徴的な真っ赤なドレスで登場し、アンバサダー