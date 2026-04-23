4月24日（金）の近畿地方は、天気回復。北部や中部を中心に、洗いたての青空が戻りそうです。 23日（木）は南岸を進む低気圧の影響で、広く本降りの雨になりました。ただ、金曜はその低気圧が日本の東海上へと離れ、北から高気圧の圏内となる見込みです。未明まではにわか雨の残る所がありますが、日中は北部と中部を中心に次第に晴れてくるでしょう。南部は引き続き雲の多い天気が続きそうです。 朝の最低気温は前日とほ