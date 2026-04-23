ラグビーのリーグワンで来季から適用される選手登録規定は独占禁止法に違反するとして、海外出身で日本国籍を取得した選手ら２０人以上が公正取引委員会に申告したことについて、神戸のデイブ・レニー・ヘッドコーチ（ＨＣ）が２３日、神戸市内での練習後、「あくまで個人の考え」として囲み取材に応じた。新規定は日本で義務教育期間の６年以上を過ごしていなければ、海外出身選手はこれまでより出場に制限がある登録区分とな