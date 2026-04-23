【モデルプレス＝2026/04/23】8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）のRAN（ラン）が4月23日、都内で行われた映画「プラダを着た悪魔２」（5月1日公開）ジャパンプレミアイベントに登壇。赤がワンポイントのブラック衣装で登場した。【写真】23歳MAZZELメンバー「小さい時からイケメン」あどけない幼少期ショット◆RAN、赤がワンポイントのブラック衣装で登場黒い衣装で登場したRANは、本作について「20年ぶりという