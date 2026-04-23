【モデルプレス＝2026/04/23】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）が、京セラドーム大阪で「JO1DER SHOW 2026 ʻEIEN 永縁’」を開催し、今秋の全米デビュー、北米ツアー開催を発表。また、バンテリンドームナゴヤでの追加公演開催も発表された。【写真】JO1全米デビュー発表 どよめく会場の様子◆JO1、全米デビュー決定2026年秋の全米デビューでは、全曲新たに制作されたUSオリジナルEPをリリース予定。以前か