メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜市に本店を置く十六銀行の新しい頭取に種村京平常務が昇格します。 「十六フィナンシャルグループ」が23日午後、種村京平常務執行役員が頭取に昇格する人事を発表しました。 6月19日の株主総会の承認を経て正式決定されます。 種村氏は、岐阜銀行との経営統合プロジェクトや現在の持ち株会社体制への移行などに携わりました。 「グループ経営理念『お客様・地域の