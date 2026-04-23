「交流試合、高知ファイティングドックス（雨天中止）阪神」（２３日、日本トーター野球場）四国ＩＬ高知との交流試合は雨天中止になった。「トライアルベースボール」のイベントは室内練習場で開催した。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−１年に１回しかない高知での試合が中止になった。「いやあ、もうね。こういう独立リーグの選手たちも、楽しみにね（していたのに）。今も残念がってたよ。やっぱり彼らＮＰＢ