NHK連続テレビ小説『ばけばけ』でヘブン役を演じた英ミュージシャン・俳優のトミー・バストウが、23日までに自身のインスタグラムを更新し、劇中から一転、バンドマン姿を披露し、話題を集めている。【動画＆写真】『ばけばけ』“ヘブンさん”トミー・バストウの近影かっこいいバンド4ショットトミー・バストウは、バンド「FranKo」のリードボーカル。その一方で『ばけばけ』ヘブン役を演じ、日本国内で幅広い層からの認知を