モデル・女優の三吉彩花（２９）が２３日、都内で行われた映画「プラダを着た悪魔２」（５月１日公開）のジャパンプレミアイベントに登壇した。三吉は２０日、背中から腰にかけ、一輪の花のタトゥーを入れたことを自身のＳＮＳで報告し、話題を集めていたが、この日は背中を封印する形で、ジャケット＆パンツスーツで登場。それでもインナーは胸元までしか長さがないショートブラウスを着用し、鍛え上げられたなめらか素肌を