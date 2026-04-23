靖国神社に参拝に訪れ、取材に応じる日本保守党の百田代表＝23日午後、東京・九段北東京・九段北の靖国神社で開かれていた春季例大祭が23日夜、終了した。高市早苗首相は初日の21日に「真榊」と呼ばれる供物を奉納し、22日には私費で玉串料を納めた。参拝はしなかった。関係が冷え込む中国や、改善基調が続く韓国に配慮したとみられる。例大祭期間中、高市内閣の閣僚では城内実経済財政担当相が参拝した。首相はこれまで、閣僚