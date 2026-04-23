20th Century Studiosの公式X（旧Twitter）は4月17日、投稿を更新。映画『プラダを着た悪魔2』の、アジア人女性差別とも取れるクリップを公開しました。【動画】『プラダを着た悪魔2』がアジア人女性を差別？「ド直球のアジア人差別」同アカウントは「元アシスタントの新しいアシスタント。『プラダを着た悪魔2』の新しいクリップをご覧ください。映画は5月1日より劇場でのみご覧いただけます。チケットは今すぐこちらから」と英語