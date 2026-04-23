個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』の番組に出演し、読者や視聴者から寄せられた投資や株主優待にまつわる質問に回答してくださいました。Q. 食費を賄えるような外食・食品系の優待銘柄を教えてください「2025年以降の物価高を踏まえ、食費が実質ゼロ円に近づくような外食・食品系の株主優待銘柄を教えてください。選定の際に重視する利回りや利用頻度の基準も知りたいです」（きつねめさん／47歳