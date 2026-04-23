舞Qの愛称で親しまれるSTU48の中村舞さんの1st写真集「嫌いの反対」（宝島社、紙版は2024年8月27日に発売）のデジタル版がリリースされました。さらに2nd写真集の2026年8月27日発売も発表されました。【写真】1st写真集（紙版）で初めてのランジェリーショットに挑んだSTU48中村舞さん1st写真集をベースにしたデジタル版は、アザーカット42ページ分を追加収録しており、紙版とはひと味違う、新たな表情も楽しめます。1st写真集から