これからの天気をフカボリしてお伝えします。■24日の雨は朝まで日中は広く晴れる24日（金）は、関東など太平洋側では朝まで雨の残る所がありますが、日中は広い範囲で晴れるでしょう。山林火災の発生している大槌町でも、晴れて空気の乾燥が続きそうです。北日本を中心に乾燥注意報も発表されていますので、火の取り扱いには十分にご注意下さい。北海道は寒気の影響で道北や道東を中心に雪が降りそうです。内陸を中心に昼間も一