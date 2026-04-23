TBS系で1991年（平3）3月から99年4月まで8期、放送された連続ドラマ「天までとどけ」シリーズで丸山家の四男・五郎を演じた俳優須藤公一（48）が23日、インスタグラムを更新。この日は母・定子を演じ、20年4月に新型コロナウイルス肺炎で63歳で亡くなった岡江久美子さんの命日で「4月23日母上の7回忌ってやつですねあれから6年かバカ兄貴・信平と墓参りへ」と、次男・信平役の河相我聞（50）と岡江さんの墓参りをしたとつづ