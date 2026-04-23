「ＸＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩ（年齢非公表）が２３日、自身のインスタグラムを更新。２７日（日本時間２８日）のドジャース戦（対マーリンズ）で米国歌を演奏すると発表した。「ｓｅｅｙｏｕａｔＤｏｄｇｅｒＳｔａｄｉｕｍｎｅｘｔＭｏｎｄａｙ！」（次の月曜日、ドジャースタジアムで会いましょう）とつづったＹＯＳＨＩＫＩ。さらに英語で２７日は「ジャパンヘリテージナイト」でドジャースタジアムにて