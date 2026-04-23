秋田朝日放送 新スタジアムの整備が１つ前進です。およそ２カ月ぶりにブラウブリッツ秋田と県、秋田市による３者協議が開かれました。 ３者協議にはブラウブリッツ秋田の担当者や県と秋田市のスポーツ振興課職員合わせて１２人が出席しました。協議再開を後押ししたのは、２１日に開かれた県政協議会での知事の発言でした。 【鈴木知事】 「クラブ側が呼びかけをして、それに県と市はのりますし支援も頑張って