秋田朝日放送 春の高校野球県大会の組み合わせが決まりました。秋田市内２つの球場を舞台に、５月８日に開幕する大会には４１校３５チームが出場します。 メイン球場の「こまちスタジアム」ブロックは去年秋の県大会で１７年ぶりの優勝を飾った第１シードの明桜は由利と初戦で対戦します。去年春の県大会で優勝した第４シードの能代松陽は大曲工業が初戦の相手です。こまちの開幕試合は四校連合と本荘