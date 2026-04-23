上野厚労相（中央右）に要望書を渡す、全がん連の天野慎介理事長（同左）＝23日午後、厚労省中東情勢の悪化を受け、全国がん患者団体連合会（全がん連）などは23日、上野賢一郎厚生労働相と面会し、医療物資の安定供給を改めて求めた。全がん連の天野慎介理事長によると「事態が深刻化した場合、医療を優先して対応してほしい」と伝え、上野氏は「命が最優先。品目が欠けることがあってはならないことは当然だ」と応じた。厚労