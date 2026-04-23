SEKAI NO OWARIが、新マネージメント会社『株式会社S.U.N.S』を立ち上げることを発表した。 （関連：【動画あり】『THE CINEMA』の世界観を存分に感じられる映像も公開） 今年メジャーデビュー15周年を迎え、7月、8月にはドームツアーの開催も予定しているSEKAI NO OWARI。『株式会社S.U.N.S』は、メンバー自身の手によって設立された会社だ。4月30日をもって契約満了となる現マネ}