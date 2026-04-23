日経平均株価が取引時間中として初めて６万円台に乗せた。とはいえ一部銘柄に資金が集中した結果の節目到達である。緊迫化したイラン情勢により経済・物価の不確実性が高まり、ＴＯＰＩＸは足踏みを続けている。値動きのいい銘柄のトレンドに追従するモメンタム投資が席巻するなか、米国では主要ハイテク企業の決算発表を控えており、今後の相場の方向性を占う試金石となる。 ●「テンバガー」実現へ８合目通過 日