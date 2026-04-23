サッカー元日本代表FW岡崎慎司（40）が4月16日、Instagramを更新。ニューヨークの観光名所を訪れた際の近影を公開し、ファンや盟友からの反響を呼んでいる。 【画像】浅野拓磨、31歳の誕生日に“銀髪”オフショット公開！「髪色ステキ」「年々カッコ良さがましてます」 「40歳になりました」というコメントと共に投稿された写真は、夜のタイムズスクエアを背景に笑顔を浮かべるソロショットだ。ラフな