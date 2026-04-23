庄内発の新たな名物になるのでしょうか。 【写真を見る】相撲部だった高校生が考案！ かまぼこで作ったプロテインバー「きんにくかまぼこ」庄内発の新名物に？（山形） 魚で筋肉を鍛えることをコンセプトにした新たな商品を高校や大学、かまぼこ店が共同開発しきょう発表会が開かれました。 その商品がこちら。かまぼこで作ったプロテインバー「きんにくかまぼこ」です。 発案したのはきょう記者会見が開かれた