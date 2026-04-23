ふと横から見たとき、「なんとなくヒップラインが下がってきたかも」と感じたことありませんか？体重が大きく変わったわけではないのに、パンツスタイルがしっくりこなくなるのは、筋力だけでなく“使い方のクセ”が影響している可能性があります。“座りっぱなし”でお尻の筋肉は使われにくくなるデスクワークやスマホ時間が長くなると、お尻の筋肉はほとんど働かない状態が続きます。本来、お尻は立つ・歩くといった日常動作で自