○マクビープラ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の12.57％にあたる175万株(金額で21億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は4月24日から4月30日まで。 ［2026年4月23日］ 株探ニュース