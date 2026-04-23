―AIの発達が職を奪う時代、一筋の光を放つゲーミングという領域に投資マネーの視線― 社会生活の高度化が進んでいくなかで、近年は余暇を作り出すことが徐々に難しくなりつつあるとの指摘がある。しかし、足もとの人工知能（AI）の進化とともに、その状況は大きく変わりつつある。例えば「eスポーツ」という分野は余暇を活用して幅広い世代が楽しめる娯楽として見直される余地がありそうだ。一