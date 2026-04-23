17年前、大村市で内縁関係にあった女性を殺害したとされる事件で、無罪判決を受けた被告の控訴審の初公判が福岡高裁で開かれました。 検察側は証人尋問などを求めましたが高裁は「必要性がない」として却下。即日結審しました。 殺人の罪に問われ、1審の長崎地裁で無罪判決となった住所不定・無職の馬場 恒典被告(75)。 起訴状などによりますと馬場被告は2009年、大村市の当時の自宅で、内縁関係にあった松永 千賀子さんの頭