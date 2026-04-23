4月22日（水）日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」は「ダイエットはつらいよ大賞」。スタジオには、渡辺翔太（Snow Man）、兎（ロングコートダディ）、おかずクラブ、高橋成美、ニシダ（ラランド）、増田彩乃（CUTIE STREET）、レインボーが登場した。出演者がそれぞれのダイエット事情について語り合う中、番組後半では、痩せると噂のダイエットに1週間挑戦する企画を行った。高橋はスイカを毎日食べるダイエ