KEY TO LIT・猪狩蒼弥が、4月21日放送の『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』（フジテレビ系）で、番組に不満を爆発させ、話題となっている。「この日は、流行に敏感だと自負するおじさん3人が令和女子の常識を調査するという企画がおこなわれました。ブラックマヨネーズ・小杉竜一さん、錦鯉・長谷川雅紀さん、俳優の高橋克実さんが、最新ブームや流行語にまつわるクイズに挑戦。さらに、トレンドを生み出して