4月23日までに、女優の杏が自身のInstagramを更新。40歳の誕生日を迎えたことを報告し、その近影が話題となっている。杏は、《4月14日、誕生日でした！！》と綴り、自身の誕生日を迎えたことを報告。《40という節目の年…友人たちがサプライズで？！盛大にお祝いしてくれました！！》と賑やかなバースデーだったことを明かし、バースデーケーキを前にした写真を添えた。「杏さんの後ろには、『40』という数字の大きな金色のバ