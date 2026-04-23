グローバルボーイズグループ・JO1が23日に京セラドームで行われた『JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’』大阪公演Day2で、今秋、全米デビューと北米ライブツアーの開催を発表した。【公演写真】バンテリンドーム ナゴヤでの追加公演も決定2026年秋の全米デビューでは、全曲新たに制作されたUSオリジナルのEPをリリースする。全米デビューは以前からJO1が目標に掲げていたものであり、このサプライズ発表に会場は大きなどよめきに