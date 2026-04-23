【新北共同】バスケットボール女子の台湾代表監督に就任した前田顕蔵氏（43）が23日、台湾北部・新北市で記者会見した。2025年12月まで日本のバスケットボールBリーグ1部の秋田ノーザンハピネッツで監督を務めていた。「秋田での経験を生かす」と抱負を語った。当面は9月に開かれる愛知・名古屋アジア大会に向けた準備が課題となる。前田氏は、台湾代表のアジアでの存在感を高めたいと述べた。海外での監督就任を選んだのは「