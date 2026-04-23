フィリピンのドゥテルテ前大統領【ブリュッセル共同】国際刑事裁判所（ICC、赤根智子所長）は23日、フィリピンの薬物犯罪対策「麻薬戦争」を巡り逮捕されたドゥテルテ前大統領（81）を、人道に対する罪で起訴した。一審判決が出るまでには数年かかる見通しで、ICCは二審制。ドゥテルテ氏の弁護人は、同氏が認知症を患うなど裁判を受けられる健康状態ではないとして、訴追手続きの取り下げや釈放を求めてきたが、いずれも退けら