お笑いコンビ「千原兄弟」が、21日深夜放送のTBSラジオ「JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）にゲスト出演し、かつて大人気アイドルに取ってしまった無礼な態度を反省した。リスナーからは「懺悔したいこと」についてのメールが。ジュニアは上京直後の反省を口にした。「それこそ東京出てきたてぐらいの時に、そんな仕事ももちろんなくて、ちょっと役者みたいな」。当時「TOKIO」の松岡昌宏が主演を務める刑事ドラマ