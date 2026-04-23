愛知県を中心に今秋開かれるアジア・アジアパラ競技大会の組織委員会は、両大会の観戦チケットを「チケットぴあ」などの三つのプレイガイドで２７日から新たに販売する。チケット総数は両大会で計２７５万席。２〜３月に公式サイトで先行販売したところ、アジア大会の開会式や閉会式、バドミントンなど８競技が完売した。プレイガイドはウェブのみで販売し、期間は２７日午前１０時から６月１９日まで。先着順で、売り切れ次