（資料写真）綾瀬市は２３日、市立綾北小学校（同市寺尾本町）の３年生の女児が１０日の給食で提供された牛乳を２３日の給食時に誤って飲む事案が発生したと発表した。女児に健康被害は現時点で確認されていない。市によると、牛乳は紙パック入りの２００ミリリットルで、賞味期限は２２日だった。同じクラスの男児が１０日に提供された牛乳を自分の机に中に入れたままにしていた。別の児童が２２日に見つけ、担任教諭が２３日