「結局、彼にどう思われてるの？」その答えは、言葉よりも“選び方”に出ます。男性は本命相手に対して、迷っているようでいて、最終的にははっきりとした決断をするものです。時間や予定で“優先する”男性は本命相手には大事な場面で優先する選択を取ります。忙しくても時間を作る、他の予定を調整するなど、行動として優先順位がはっきり出るものです。関係を“はっきりさせる”男性は本命相手とは、曖昧な関係を長く続けようと