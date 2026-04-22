彼氏の様子が最近少しおかしいと感じるなら、もしかしたらあなたへの気持ちが冷めてきた可能性も。そこで今回は、男性が「別れ」を考えている時に出すサインを紹介します。｜あまり目を合わせなくなる彼氏があまり目を合わせなくなってきているなら、気持ちが冷めてきているサインでしょう。相手がどんな気持ちでいるかを確かめるために、人は日頃から相手の目を見て相手の心の内を探ろうとするもの。つまり、あまり目を見てくれな