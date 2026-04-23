ENEOSは4月22日、セルフサービスステーション(セルフSS)における給油時の安全性確保と運営効率化を目的に、AI自動給油監視システムの導入を開始すると発表した。AI自動給油監視システムのイメージ2月28日に施行された省令改正により、セルフSSでの同システムの使用が認められた。従来はスタッフが行っていた給油時の安全確認や給油許可に伴う監視業務をAIが担うことで、監視業務の効率化が可能になるとしている。ENEOSは2018年度よ