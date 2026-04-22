最初は楽しかったはずなのに、気づけばしんどさのほうが大きくなっている。関係は続いているのに、心は少しずつ疲れていく。不倫関係でそんな感覚に陥る人は少なくありません。実は不倫は、長く続くほど“消耗しやすい構造”を持っています。満たされない状態が続く不倫関係だと一緒にいられる時間は限られ、すべてを共有できる関係ではありません。どこか満たされない感覚が残ったまま続いていくため、小さな不満が積み重なりやす