ハンバーグ&ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は4月23日より、「宇治抹茶のファッジサンデー」などデザート4品を期間限定で販売している。ビッグボーイ「宇治抹茶のファッジサンデー」「宇治抹茶のファッジサンデー」(539円)は、ほんのり温かいブラウニーに、宇治抹茶を使用した抹茶アイスをのせ、ホワイトチョコ、ホイップ、ナッツ、チェリーをトッピングしたデザート。温かいブラウニーとほ