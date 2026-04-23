フィギュアスケート女子で五輪２大会連続メダルの坂本花織（シスメックス）が、指導者としての展望を明かした。今季限りで引退する日本のエースは、ミラノ・コルティナ五輪の個人＆団体で銀メダルを獲得。ラスト試合となった世界選手権では２年ぶり４度目の優勝を果たし、最高のフィナーレを飾った。２３日には栄養面のサポートを受けていた都内の味の素社を訪問。「五輪でメダル獲得に向けて頑張りたいという気持ちという同じ