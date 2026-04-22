食べる量を減らしているのに、思うように体重が落ちない。そんな経験はありませんか？一方で、しっかり食べているように見えるのに、体型をキープしている人もいます。その違いを分けているのは、“どれだけ食べるか”ではなく“どう食べるか”。食事制限と食べ方改善、どちらも間違いではないからこそ、その選び方が結果に影響します。食事制限は“コントロールしやすい”反面、負担も出やすい食べる量を減らす食事制限は、変化を