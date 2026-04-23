日向坂46の金村美玖が22日、インスタグラムを更新。櫻坂46の田村保乃との2ショットを公開した。【写真】日向坂46金村美玖、櫻坂46田村保乃との2ショットをもっと見る金村は「本日VOCE6月号発売です」と告知し、「はじめての保乃ちゃんとのペア企画で嬉しかったです！ 近すぎて緊張したよ…笑」と撮影を振り返った。投稿された写真には、寄り添うように並んだ2人の姿が収められており、グループの垣根を越えた貴重な共演とな