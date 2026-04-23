◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ヤクルト（２３日・マツダスタジアム）広島の先発・岡本駿投手は５回５安打２失点でマウンドを降りた。初回から安定した投球。４回には２者連続三振を奪うなど好投を続けていたが、５回に先制点を与えた。２死から長岡に四球を与え、続くサンタナに右中間へ２ランを被弾。好投を続けていただけに悔いの残る１球になった。ルーキーイヤーの昨季は中継ぎで４１試合に登板し、今季から先発に転向し