サッカー日本代表の森保一監督が２３日、広島市内で開催された「広島からエールを送る会」に出席した。森保監督は壇上で多くの関係者らを前に「広島で人として、サッカー選手として、指導者として、多くのものを学ばせていただいた。長崎から（高校卒業後に）広島にきた時はすべてが半人前だったが、こうやって人生を生き抜く力を付けさせていただいた。ここにおられる方は、サンフレッチェ時代からたくさん応援してくださった