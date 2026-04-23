随時掲載の新企画「頑張れ！ボーイズリーガー」の第２弾は兵庫大久保ボーイズ（兵庫県西支部）を紹介する。兵庫大久保のスローガンは「一を大事に」。元ＤｅＮＡベイスターズの大原監督は「キャッチボールの１球目、１打席目、投球練習の１投目、リードの１歩目、スタートの１歩目、第一印象…、全部において『１』は大事」と選手に語りかける。練習は主に土日。平日練習はないが、チーム拠点のバッティングセンターで個々が