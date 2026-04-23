筆者の義母の通夜で起こった実話です。見栄っ張りの義父は、寿司や天ぷらなど豪華なバイキング形式の通夜振る舞いを用意しました。私たち家族は挨拶や準備に追われ、夜遅くにやっと「少し食べようか」と一息ついたのですが、そこで信じられない光景を目撃！ なんと義父の妹である叔母が、持参したタッパーに料理を片っ端から詰め始めたのです。非常識な叔母の痛快な末路をご紹介します。 豪華なバイキング形式の通夜振る