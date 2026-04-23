◆アシックスジャパン（株）旗・兵庫県知事杯争奪第２１回兵庫のじぎく大会（１８、１９日・淡路佐野運動公園野球場ほか）▽中学生の部・２回戦神戸ボーイズ７―３寝屋川畷ボーイズ「アシックスジャパン（株）旗・兵庫県知事杯争奪第２１回兵庫のじぎく大会」が開幕した。昨年大会覇者の神戸が快勝発進した。初回に４番・杉本が先制打。さらに田島の適時二塁打などで２点追加した。２回にも松山、杉本の連続タイムリ